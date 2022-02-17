Стокгольм, , 20:41 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 52. Эта информация была опубликована 17 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 16 768 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 418 560 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4097 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 7 797 458 человек старше 12 лет (86,7%), вторую — 7 562 165 (84,1%). 4 724 809 шведов старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (57,2%).