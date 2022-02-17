Берлин, 17 февраля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Экономические потери от пандемии коронавируса в Германии за 2020 и 2021 годы оцениваются в 330 миллиардов евро. Об этом сообщает 17 февраля немецкое издание Spiegel со ссылкой на оценки института Ifo.

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Специалисты отмечают, что без кризиса экономика страны последние годы росла бы на 1,3% в год.

Вместо этого объем экономического производства упал на 4,6% в первый год распространения коронавируса в 2020 году и был далек от того, чтобы компенсировать эти потери в прошлом году. Согласно отчету, общие экономические показатели остались заметно ниже своего потенциала, несмотря на рост в прошлом году.

«Это худший глобальный экономический кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов», — отметил глава IfoКлеменс Фуэст.

По его мнению, правительство Германии приняло правильное решение по стабилизации национальной экономики за счёт регулирования финансовых рынков и вспомогательной помощи работникам, самозанятым и компаниям.

«Последствия кризиса сейчас, с одной стороны, кроются в более высоком государственном долге и более низком уровне образования», — отметил Фуэст.