Берлин, , 21:21 — REGNUM В Германии за последние сутки выявлено 235 626 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 261 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 17 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в стране выявлен уже 13 035 941 носитель вируса, подтверждено 120 728 случаев смерти от заболевания, излечились более 9,3 миллиона человек.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии снижается уже пятый день подряд и в настоящее время составляет 1385,1 случая на 100 000 человек.