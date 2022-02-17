Лима, 17 февраля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. В большинстве регионов Перу охват вакцинацией от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет составляет менее 50%, в связи с чем правительство выражает обеспокоенность из-за начала очных занятий в учебных заведениях. Об этом 17 февраля сообщает новостное агентство La Republica.

WikiImages Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По данным министерства здравоохранения Перу, в регионах Мадре де Диос и Пуно вакцинированы лишь 38% и 35% несовершеннолетних данной группы соответственно. Секретарь профсоюза работников образования Перу Люсио Кастро объяснил, что данная ситуация возникла из-за того, что вакцинация не является обязательным условиям для допуска в учебные заведения.

Премьер-министр Аннибаль Торрес, в свою очередь, подчеркнул необходимость активизации процесса вакцинации, в связи с чем в некоторые дни она будет проходить круглосуточно.