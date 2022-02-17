Москва, , 20:09 — REGNUM Темы гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины обсудили в ходе телефонных переговоров 17 февраля российский президент Владимир Путин и японский премьер-министр Фумио Кисида, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Переговоры состоялись вечером 17 февраля по инициативе Токио. Глава японского правительства поинтересовался у президента России, как развивается ситуация вокруг российской инициативы по гарантиям безопасности.

Путин «обстоятельно информировал о проводимой работе с США и их союзниками по НАТО по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности» России.

Затронут был и вопрос Украины: президент РФ «подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта». Москва изложила Токио свои принципиальные подходы к его урегулированию ситуации: в основе лежат соблюдение Украиной Минских соглашений и решений, принятых в «нормандском формате».

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