Вашингтон, , 19:40 — REGNUM «Очень высокой» назвал американский президент Джо Байден угрозу «вторжения России» на Украину в беседе с журналистами 17 февраля в Белом доме. Это может случиться «в ближайшие дни».

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Аргументируя свою позицию, Байден отметил, что на такой вариант развития событий указывает буквально всё. Так, Россия, отмечает американский лидер, так и не отвела войска, при этом российских военных, по его оценке, только прибавилось.

ИА REGNUM) заняты операциями под чужим флагом для получения предлога войти [на Украину]». Байден «Во-вторых, есть причины считать, что они (русские — прим.) заняты операциями под чужим флагом для получения предлога войти [на Украину]».

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