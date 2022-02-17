Байден оценил уровень угрозы «вторжения» на Украину
Вашингтон, 17 февраля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. «Очень высокой» назвал американский президент Джо Байден угрозу «вторжения России» на Украину в беседе с журналистами 17 февраля в Белом доме. Это может случиться «в ближайшие дни».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Джо Байден
Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»
Аргументируя свою позицию, Байден отметил, что на такой вариант развития событий указывает буквально всё. Так, Россия, отмечает американский лидер, так и не отвела войска, при этом российских военных, по его оценке, только прибавилось.
«Во-вторых, есть причины считать, что они (русские — прим. ИА REGNUM) заняты операциями под чужим флагом для получения предлога войти [на Украину]».