Вашингтон, 17 февраля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. «Очень высокой» назвал американский президент Джо Байден угрозу «вторжения России» на Украину в беседе с журналистами 17 февраля в Белом доме. Это может случиться «в ближайшие дни».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

Аргументируя свою позицию, Байден отметил, что на такой вариант развития событий указывает буквально всё. Так, Россия, отмечает американский лидер, так и не отвела войска, при этом российских военных, по его оценке, только прибавилось.