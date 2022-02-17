Москва, 17 февраля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Россия чуть конкретизировала и ужесточила свои мирные требования, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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«Скажу так: мы чуть ужесточили и конкретизировали свои мирные требования. При этом однозначно подтвердили отсутствие планов «нападения на Украину», — отметил Никонов в телеграм-канале.

При этом шанс на позитивный ответ парламентарий оценил, как «очень небольшой».

«Исключительным» пока ещё сложно привыкнуть к своей неисключительности. Пока учатся слушать. Может быть, скоро начнут слышать», — рассуждает он.

В целом, Россия готова говорить по вопросам, где США считают диалог возможным — СНВ, ДРСМД, контроль над комплексами ПРО в Восточной Европе, — но только в нашей интерпретации и в увязке с остальным пакетом, добавил Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 февраля МИД России сообщил о передаче США реакции на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.