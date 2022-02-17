Москва, 17 февраля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Какое бы психологическое давление не пришлось выдержать российским фигуристкам и тренерскому штабу Этери Тутберидзе, но они совершили невозможное. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин (ЛДПР).

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«Я уверен, что всему миру Камила еще покажет, что она настоящий чемпион. А для нас она — безусловный победитель. Именно так мы будем ее встречать в России — как спортсмена, который не уронил ни профессионального, ни человеческого достоинства», — отметил Пайкин.

По его убеждению, фигуристки Анна Щербакова заслуженно получает золотую олимпийскую медаль, показавшая невероятную по сложности программу Александра Трусова — серебро.

«Наша мужественная девочка Камила Валиева стала четвертой. Неделя психологического прессинга, травля в западных СМИ не могли не сказаться на уровне проката», — отметил он.

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