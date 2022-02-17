Приштина, , 19:01 — REGNUM Перед главным входом в университетский клинический центр Косово 16 февраля установили обелиск в память о погибших от COVID-19 врачей и медсестер.

Врачи Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в церемонии открытия обелиска принял участие министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити.

Политик высоко оценил гуманизм, преданность медицинских работников своей профессии и сравнил борьбу с пандемией с борьбой Косово за независимость. Напомним, 17 февраля в Косово празднуют день независимости.

Ляфити также заявил о том, что министерство здравоохранения при сотрудничестве с мэрией Приштины ведет переговоры о возможности строительства больницы. В настоящий момент главным медцентром Приштины является Клинический университетский центр.

Инициатором создания обелиска выступили ассоциации врачей.

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