Приштина, Сербия, 17 февраля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Перед главным входом в университетский клинический центр Косово 16 февраля установили обелиск в память о погибших от COVID-19 врачей и медсестер.

Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР Врачи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в церемонии открытия обелиска принял участие министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити.

Политик высоко оценил гуманизм, преданность медицинских работников своей профессии и сравнил борьбу с пандемией с борьбой Косово за независимость. Напомним, 17 февраля в Косово празднуют день независимости.

Ляфити также заявил о том, что министерство здравоохранения при сотрудничестве с мэрией Приштины ведет переговоры о возможности строительства больницы. В настоящий момент главным медцентром Приштины является Клинический университетский центр.

Инициатором создания обелиска выступили ассоциации врачей.