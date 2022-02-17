Скопье, 17 февраля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Северной Македонии 17 февраля в результате обследования 3513 образцов выявили 1117 новых носителей коронавируса, из них 154 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 1059 случаев выздоровления.

Diego Delso Призрен, Косово

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По последним данным, за сутки в стране скончались 14 пациентов с COVID-19. За этот же период было зарегистрировано восемь произошедших ранее летальных исходов.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 290 915 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8851, 273 243 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 8821 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.