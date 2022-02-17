Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области очередные ковидные послабления, с 21 февраля сокращен «комендантский час для работы общепита, ночных клубов и дискотек. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дискотека

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Согласно внесенным изменениям в антиковидное постановление правительства Ленобласти, с понедельника, 21 февраля, заведения общественного питания, ночные клубы и дискотеки смогут работать вместо 23:00 мск до 02:00 мск.

«Условия по заполняемости залов и наличию «антиковидных» документов остаются прежними», — добавили в областной администрации.

Так, заполняемость в районах «красной» и «желтой» зон до 50%, а у посетителей должны быть документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания в течение последнего года, или отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный не позднее чем за 48 часов.

Напомним, что кафе и рестораны, где оформлены паспорта коллективной безопасности от COVID-19, могут принимать посетителей без предъявления ими «антиковидных» документов.

Ранее «комендантский час» на такое же время сократили в соседнем Санкт-Петербурге.