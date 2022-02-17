Китай, 17 февраля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. 17-летняя российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском одиночном катании. Эта золотая медаль стала для команды ОКР пятой.

Luu Анна Щербакова

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После шестнадцатого дня Олимпийских игр сборная России с пятью золотыми, девятью серебряными и двенадцатью бронзовыми медалями занимает девятое место в медальном зачете.

15 февраля в рамках короткой программы российская фигуристка Камила Валиевас 82,16 очками заняла первую строчку. Анна Щербакова расположилась на втором месте. 17 февраля в рамках произвольной программы первую позицию с 177,13 очками заняла Александра Трусова.