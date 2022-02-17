Афины , , 17:42 — REGNUM Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас встретился с послом США Джеффри Пайеттом. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и отношения Греции и США, передает AMNA 17 февраля.

Афины

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Ципрас подчеркнул, что партия поддерживает выполнение Минских соглашений.

В то же время Ципрас выразил поддержку дальнейшему продвижению Стратегического диалога по греко-американским отношениям на взаимовыгодной основе.

Наконец, он подчеркнул «важность давления США на Турцию с целью прекращения провокационных заявлений и нарушений и продолжения конструктивных переговоров по деэскалации с целью делимитации континентального шельфа и Исключительной экономической зоны».