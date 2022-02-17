Российская фигуристка Трусова на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков
Пекин, 17 февраля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Пять четверных прыжков выполнила 17 февраля российская фигуристка Александра Трусова на Олимпиаде в Пекине, передаёт «Спорт-экспресс».
(сс) David W. Carmichael
Александра Трусова
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Спортсменка поставила личный рекорд — 177,13 балла, а в сумме двух прокатов — 251,73 балла — и вышла в лидеры после произвольной программы.
Уточняется, что фигуристка выполнила пять четверных прыжков, влючая четверной флип, четверной сальхов и четверной тулуп со степ-аутом.