Вашингтон, 17 февраля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Ведущий американский эксперт по инфекциям Энтони Фаучи заявил, что Соединенным Штатам пора возвращаться к нормальной жизни, несмотря на риск заражений коронавирусом, сообщает 17 февраля Reuters.

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В интервью агентству Фаучи объяснил, что в данный момент американские штаты стоят перед сложным выбором, пытаясь найти баланс между защитой своих граждан и возрастающим недовольством по поводу ограничений, которые длятся уже третий год.

«Идеального решения не существует», — указал главный советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам.

Свое зявление Фаучи сделал на фоне того, как представители здравоохранения США начали готовится к новому, менее опасному этапу пандемии коронавируса в связи со снижением числа случаев заражения штаммом «Омикрон».

Недавно главный медрегулятор Штатов обновил рекомендации по ношению масок. Это произошло в тот момент, когда всё большее число американских штатов начали ослаблять ковидные ограничения по мере снижения числа новых случаев заражения.