Подгорица, 17 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории от коронавируса скончались два человека, зарегистрировано еще 386 новых положительных случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения.

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Два смертельных случая были зарегистрированы в Плевле и Биело-Поле, и пациентам было 83 и 86 лет соответственно.

Общее число умерших с начала пандемии возросло до 2646 человек."С учетом всех вновь выявленных случаев, а также числа выздоровевших, общее число активных случаев COVID-19 в Черногории в настоящее время составляет 2826 человек», — говорится в сообщении института.