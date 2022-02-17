Бухарест, 17 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В ближайшее время Североатлантический альянс в несколько раз увеличит свой международный контингент, базирующийся на территории Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран-членов западного военного блока, сообщает 17 февраля бухарестский телеканал Digi24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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По словам Столтенберга, в ближайшее время в Румынии будет сформирована постоянная боевая группа, главной задачей которой станет обеспечение безопасности натовских восточных рубежей.

Столтенберг «В этом проекте примут участие военнослужащие всех основных родов войск из основных стран-членов НАТО».

При этом руководитель альянса отказался отвечать на вопрос о степени готовности Бухареста принять у себя военнослужащих из стран — партнеров по блоку.

Напомним, ранее НАТО объявило о выделении в общей сложности $275 млрд на укрепление своих позиций в Восточной Европе. Основную часть указанных денег предоставят США.