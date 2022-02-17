Бухарест, 17 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Румынии официально зарегистрировано 15 374 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 17 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам экспертов, на фоне общего снижения числа заболевших граждан отмечается увеличение количества повторно инфицированных пациентов, заболевание которых протекает в легкой форме. В период с 16 февраля по 17 февраля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 125 человек.

Согласно официальным данным, по состоянию на 17 февраля, общее число жителей Румынии, заболевших COVID-19, составило 2 629 090. Из них умерли 62 063 человек.