Донецк, 17 февраля 2022, 16:59 — REGNUM На удары ВСУ республики Донбасса будут отвечать своими ударами. Об этом 17 февраля заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.
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«Исходя из заявлений и действий руководства корпусов Народной милиции ДНР, конечно, на удары ВСУ республика будет отвечать ударами», — заявил публицист.
По мнению собеседника агентства, удары ВСУ по мирным городам неминуемо приведут к ответным ударам народной милиции.
Напомним, что вооруженные силы Украины обстреляли окраины Донецка из миномётов.