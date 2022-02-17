Донецк, 17 февраля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. На удары ВСУ республики Донбасса будут отвечать своими ударами. Об этом 17 февраля заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.

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«Исходя из заявлений и действий руководства корпусов Народной милиции ДНР, конечно, на удары ВСУ республика будет отвечать ударами», — заявил публицист.

По мнению собеседника агентства, удары ВСУ по мирным городам неминуемо приведут к ответным ударам народной милиции.

Напомним, что вооруженные силы Украины обстреляли окраины Донецка из миномётов.