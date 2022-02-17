Саратов, 17 февраля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Саратове в новой инфекционной больнице заняты 230 мест из 425 имеющихся. Об этом 17 февраля сообщил замминистра здравоохранения области Денис Грайфер.

Saratov.gov.ru Новая инфекционная больница в Саратовской области

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«Разработан поэтапный план перевода инфекционных отделений из других медучреждений в новый инфекционный центр. При снижении заболеваемости, все пациенты будут поступать в инфекционную больницу», — пояснил он.

Всего в ковидных стационарах Саратовской области на сегодняшний день развернуто 2578 коек, свободны из них более 15%, добавил представитель облминздрава.

ИА REGNUM напоминает, первых пациентов новая инфекционная больница в Саратове приняла в конце января, сразу после того, как стационар получил разрешение на ввод в эксплуатацию и лицензию на медицинскую деятельность.

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