Саратов, , 11:22 — REGNUM В ковидные стационары Саратовской области за сутки доставили 293 пациента, выписали по выздоровлении 1019 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Госпиталь

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За время пандемии по состоянию на 17 февраля вылечились 136 933 человека. Всего подтверждено 174 814 случаев заражения коронавирусом, из них 2817 — новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 1002 человека, 517 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 2189 пациентов, на амбулаторном — 30 372.

За последние 24 часа умерли 12 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5513 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Саратовской области с 21 февраля при посещении учреждений культуры, общественного питания, фитнес-клубов и других заведений, кроме QR-кода, свидельствующего о вакцинации или перенесенном коронавирусе, при наличии антител к COVID-19 можно будет предъявить цифровой знак, полученный на сайте госуслуг.

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