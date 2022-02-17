Москва, 17 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Инициативой, а не законопроектом является документ, предложенный президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Об этом российский президент сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, сообщил 17 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

Отметив, что в ходе переговоров Путину был задан «вопрос о законопроекте». Макрон спросил Путина, нельзя ли не давать этому документу ход.

В ответ на это «было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива», отмечает пресс-секретарь президента России.