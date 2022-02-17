Путин объяснил Макрону, что признание ДНР и ЛНР – пока только инициатива
Москва, 17 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Инициативой, а не законопроектом является документ, предложенный президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Об этом российский президент сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, сообщил 17 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
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Отметив, что в ходе переговоров Путину был задан «вопрос о законопроекте». Макрон спросил Путина, нельзя ли не давать этому документу ход.
В ответ на это «было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива», отмечает пресс-секретарь президента России.
«Что никакого законопроекта на этот счет не существует».