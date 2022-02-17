Варшава, 17 февраля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в интервью для портала Medonet. pl сообщил, что в республике снижается количество новых случаев заражения коронавирусом и госпитализаций с данным диагнозом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«Сегодня очередной день, когда мы видим снижение числа новых заражений. По сравнению с прошлым четвергом оно уменьшилось более чем на 30%. Также отмечаем снижение количества госпитализаций. Сейчас госпитализированы около 19 тысяч пациентов с диагнозом коронавирус — это почти на 500 меньше, чем было неделей ранее», — заявил Краска.

Напомним, за последние сутки в Польше выявлено 29 229 новых случаев заражения коронавирусом, что на треть меньше, чем неделю назад. Еще 316 пациентов умерли с данным диагнозом.