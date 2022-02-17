Донецк, 17 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Украина провоцирует Россию на ответный удар. Об этом 17 февраля заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.

Kremlin.ru Минские соглашения по Донбассу

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

«Обострение вполне может быть провокацией, направленной на то, чтобы вызвать ответ со стороны России военными инструментами», — заявил публицист.

По мнению собеседника агентства, Украина не теряет надежды спровоцировать Россию на удар, но удар ограниченный, «шоб нам ничего за это не было».

Политические задачи при этом будут выполнены — на Россию возложат ответственность за провал переговоров во всех форматах, обвинят в разжигании войны, вторжении, объявят санкции и т.д., считает Татарский.

Напомним, что на Донбассе наблюдается обострение на линии разграничения, миномётному обстрелу подверглись окраины Донецка.