Донецк, 17 февраля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Обострение может быть чем угодно, в т.ч. и подготовкой к наступлению со стороны ВСУ. Об этом 17 февраля заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение Донбасса

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«Нынешнее обострение может означать всё, что угодно. И наступление, и подготовку к нему, а может это просто обычный, ставший уже рутиной обстрел со стороны Украины. Руководство Украины и ВСУ с командованием корпусов Народной милиции не делится информацией», — сыронизировал собеседник агентства.

Напомним, что ВСУ обстреляли из миномётов окраины Донецка, а также расположенные на линии боевого разграничения части Народной милиции.