Ташкент, 17 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Детский фонд ООН 17 февраля доставил в Узбекистан более 2 822 400 доз вакцины от COVID-19 компании Moderna. Об этом сообщает Газета.уз.

NIAID Вакцинация

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Журналисты издания отмечают, что вакцины поступили в страну в рамках программы COVAX.

«С этой партией общее количество вакцин от COVID-19, безвозмездно поставленных в Узбекистан ЮНИСЕФ, достигло 12,7 миллиона доз на общую сумму 97,4 миллионов долларов», — говорится в публикации.

По данным минздрава Узбекистана, количество использованных вакцин в Узбекистане составляет 53 579 548 доз.