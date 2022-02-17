Москва, 17 февраля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Сегодня, 17 февраля, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,48%, до 75,61 рубля. Евро прибавляет 0,36%, торгуясь по 86 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Пришедшие с Донбасса сообщения о новых артиллерийских и минометных обстрелах со стороны ВСУ, на которые ополченцы открыли ответный огонь сегодня обусловили новую вспышку паники в российских активах.

С утра отечественные биржевые индексы ушли в красную зону, рубль в моменте терял более процента стоимости. Впрочем, волнения довольно быстро улеглись, и рынки начали медленное восстановление.

Дополнительно на курс рубля давит откат нефтяных цен, что, впрочем, компенсируется ростом котировок большинства металлов и зерна.

Инфляция в России на прошедшей неделе замедлилась, что пока позитивно для рубля — возможно, меры ЦБ приносят свои плоды.

В то же время опубликованные протоколы заседания ФРС показали, что на фоне хороших экономических данных настрой регулятора несколько смягчается.

Так что ужесточение монетарной политики может быть не столь сильным, как предполагалось ранее.

Это также поддерживает валюты развивающихся рынков. Впрочем, геополитика остается ключевым фактором, так что в ближайшие дни рубль продолжит лихорадить», — полагает эксперт.

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