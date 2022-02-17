Москва, , 13:12 — REGNUM Рубль прервал укрепление на торгах 16 февраля, ускорив падение с начала сессии 17 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Akket.com

«Пара доллар/рубль открылась гэпом вверх, подтвердив прорыв уровня 75 руб., и уже отметился на отметке 76 руб., за пределами которой котировки нацелятся на следующее сопротивление в районе 76,60 руб.

Отступление российской валюты происходит на фоне усугубления ситуации вокруг Украины, где появились сообщения об обстрелах территории ЛНР.

Эта новость спровоцировала общее уклонение от риска, которое традиционно сопровождается укреплением защитного доллара.

Так, у рубля просто не было шансов остаться на плаву несмотря на дорогую нефть, которая снова растет после недавнего отката от новых многолетних максимумов.

На данном этапе внимание игроков переключилось на уровень 76 руб. Дальнейшее обострение в геополитике с легкостью вернет этой отметке статус поддержки, тогда как в случае даже минимального спада напряженности данный уровень может выступить в качестве барьера для USD.

В целом риски по-прежнему смещены в сторону снижения рубля, который также находится под гнетом грядущего ужесточения политики Федрезерва.

В России начался традиционный налоговый период, но в этот раз он вряд ли сможет оказать ощутимую поддержку российской валюте, которая всецело находится во власти происходящего на Украине.

И пока на этом фронте сохраняются риски, о полноценном укреплении рубля не может быть и речи», — полагает эксперт.

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