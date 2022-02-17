Пекин, 17 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Будет ли российская фигуристка Камила Валиева участвовать в чемпионате мира, зависит от хода расследования дела о положительной допинг-пробе. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Международном союзе конькобежцев (ISU).

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«В зависимости от хода расследования дела о положительной допинг-пробе Валиевой определится, будет ли она участвовать в чемпионате мира», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта 2022 года.

Напомним, положительный результат дала допинг-проба, которую Валиева сдала 25 декабря 2021 года. 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде, после чего она выиграла короткую программу, получив 82,16 балла.