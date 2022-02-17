Брюссель, 17 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Страны НАТО помогают Украине защищаться, предоставляя инструкторов, военное снаряжение, разведданные, а также финансово поддерживая Киев. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил 17 февраля на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса.

Nato.int Йенс Столтенберг

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Помощь предназначена для того, чтобы Украина урегулировала ситуацию на границе. Россия располагает силами и возможностями для того, чтобы «напасть» на Украину почти без подготовки.

«НАТО помогает Украине защищать себя. Самозащита — право каждой стран, и союзники по НАТО помогают ей <…>», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, он также заявил, что альянс по-прежнему прилагает усилия к разрешению ситуации вокруг Украины дипломатическим путём. Признаков деэскалации нет, несмотря на заявления Москвы, добавил Столтенберг.

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