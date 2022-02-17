Подгорица, , 15:44 — REGNUM Посол Черногории на Украине, в Грузии и Армении Драгица Понорак сообщила телеканалу TVCG, что шесть граждан Черногории вернулись с Украины, и что посольство предложило всем гражданам Черногории серьезно подумать о возвращении домой. Понорак отметила, что граждане Украины очень спокойны, паники нет.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими гражданами, мы проинформировали их о ситуации и предложили им подумать о возвращении домой. У нас было 26 наших граждан, шестеро из которых вернулись в Черногорию, а двое рассматривают возможность возвращения. Пока проблем нет», — сказала посол.

Понарак также отметала, что посольство Черногории готово оказать поддержку всем гражданам.

Что касается позиции Черногории, посол отметила: «Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, и наша позиция совпадает с позицией ЕС. Мы поддерживаем диалог и считаем, что диалог является решением. Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует, и мы вернемся к нашим обычным обязанностям».