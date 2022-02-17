Москва, 17 февраля 2022, 15:50 — REGNUM Первые российские воинские подразделения, принимавшие участие в манёврах, прибывают в свои гарнизоны. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 17 февраля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»
Он уточнил, что ночью в Нижегородскую область к месту постоянной дислокации вернулись подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа. Они отрабатывали задачи на полигонах в Курской области.
«Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны», — сказал Конашенков.
Также в Чечню и Дагестан в пункты постоянной дислокации переброшены воинские эшелоны с тяжёлой военной техникой подразделений Южного военного округа. Они были задействованы в манёврах в Крыму.
Из Курской и Брянской областей в Нижегородскую область возвращаются железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа.
Воинские части и подразделения, задействованные в совместных учениях с Белоруссией, проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой 17 и 19 февраля. Затем с белорусских полигонов они также вернутся в пункты постоянной дислокации.
Читайте также: Украинцы: «Сколько караваев зачерствеет!» — войска РФ возвращаются с учений