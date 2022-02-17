Москва, , 15:50 — REGNUM Первые российские воинские подразделения, принимавшие участие в манёврах, прибывают в свои гарнизоны. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 17 февраля.

Артиллеристы ВВО выполнили боевые стрельбы в рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» Mil.ru

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Он уточнил, что ночью в Нижегородскую область к месту постоянной дислокации вернулись подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа. Они отрабатывали задачи на полигонах в Курской области.

«Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны», — сказал Конашенков.

Также в Чечню и Дагестан в пункты постоянной дислокации переброшены воинские эшелоны с тяжёлой военной техникой подразделений Южного военного округа. Они были задействованы в манёврах в Крыму.

Из Курской и Брянской областей в Нижегородскую область возвращаются железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа.

Воинские части и подразделения, задействованные в совместных учениях с Белоруссией, проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой 17 и 19 февраля. Затем с белорусских полигонов они также вернутся в пункты постоянной дислокации.

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