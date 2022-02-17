Подгорица, 17 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Черногории 34% всего населения или 40% взрослого населения должным образом привиты от коронавируса, заявил на пресс-конференции директор института общественного здравоохранения Игорь Галич.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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Официальная статистика показывает, что на сегодняшний день в Черногории было введено 288 086 первых доз вакцины, 279 439 вторых доз вакцины и 93 218 граждан получили третью дозу.

Однако у ряда привитых с момента второй дозы прошло более полугода, поэтому правильно привитых значительно меньше.

«Если говорить о действительной иммунизации, о том, что они защищены вакциной, то это 34 процента населения», — сказал Галич.