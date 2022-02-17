Таллин, 17 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Эстонии с нового года выявили 138 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно, коронавирус

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Больше всего случаев заражения было выявлено у приехавших из Египта (39) и Финляндии (20). В общей сложности «завезенные» случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 24 страны. В начале февраля среди «лидеров"-стран фигурировала также Швеция.

«Экспортируемые» случаи заражений составляют незначительную долю от общего числа — порядка 2%. По сравнению с предыдущими периодами количество завезенных из-за границы случаев заражения снизилось на 6%.