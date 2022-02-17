Вена, , 15:33 — REGNUM Представители России не будут участвовать в заседании ОБСЕ, о проведении которого попросила Украина. Об этом глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил 17 февраля.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что Киев инициировал заседание постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Поводом, как сообщало ИА REGNUM, стала якобы угроза для Украины со стороны РФ, а именно — «военная деятельность вблизи границы».

«Нет, не будем», — ответил Гаврилов РИА Новости на вопрос об участии РФ.

Заседание должно состояться 18 февраля.

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