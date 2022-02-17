Вашингтон, 17 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Глава Бюро по международной политики при президенте Польши Якуб Кумох 17 февраля встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. После мероприятия он дал пресс-конференцию, в ходе которой поделился впечатлениями после мероприятия. Об этом передает Polskie Radio.

Zbitnev/Shutterstock.com США и Польша

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«Варшава и Вашингтон сошлись во мнении о том, что в конфликте вокруг Украины агрессором является Россия», — заявил Кумох.

Он добавил, что «Польша, как и США не исключает любого развития событий на Украине, и до сих пор не исключает возможность полномасштабной российской военной агрессии против Украины».

Якуб Кумох подчеркнул, что возможное увеличение численности американского воинского контингента в Польше зависит от развития ситуации на Украине. «В случае войны потребуется обсуждение членами НАТО присутствия в регионе вооруженных сил альянса в целом», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».