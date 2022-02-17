Луганск, , 15:31 — REGNUM Украинская сторона занимается распространением постановочных материалов о Донбассе, в которых утверждается о разрушениях гражданской инфраструктуры, которые якобы стали следствием огня со стороны республик Донбасса. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).

Дезинформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«С целью оправдания преступных действий противника, украинская сторона осуществляет вбросы и публикует постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры, якобы в результате огневой активности Народной милиции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что на публикуемых украинскими пропагандистами фотографиях можно наблюдать серьезные разрушения стен, однако при этом остекление здания полностью целое.

«Любой, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов скажет, что это постановочные фото», — поясняется в сообщении.

Отметим, ранее в ряде украинских СМИ появились сообщения о якобы обстрелах подконтрольной Киеву территории Донбасса.