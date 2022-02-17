Луганск, 17 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом 17 февраля сообщил начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Беспилотник

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По его словам, в районе населенного пункта Донецкий был замечен БПЛА типа «квадракоптер».

Он был сбит постом воздушного наблюдения ведомства во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силовиков Украины около города Михайловка, находящегося под контролем Киева, и спорного города Золотое, которые расположены около линии соприкосновения в Донбассе.

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