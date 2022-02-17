Афины , , 15:23 — REGNUM Обоснование, принятое всеми странами Евросоюза на заседании Совета министров здравоохранения объединения, заключалось в том, что ограничения, принятые для контроля за передачей коронавируса, должны быть сняты к середине марта, в зависимости от давления, с которым сталкиваются системы здравоохранения отдельных стран. Об этом заявил министр здравоохранения Греции Танос Плеврис, выступая на SKAI TV 17 февраля.

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Однако он подчеркнул, что самоуспокоенности нет и что все должны быть готовы к возможному возобновлению пандемии осенью. По словам Плевриса, «пандемии нет конца».

Что касается принятого накануне решения об отмене ограничений в Греции, он сказал, что уровень вакцинации среди населения в целом составляет более 81 процента.