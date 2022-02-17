Нижний Новгород, 17 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2934 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 249 122 человек на утро 17 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 442 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 324 305 случаев заражения коронавирусом, из них 4251 — за минувшие сутки. 10 867 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 37 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 20 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 16 февраля с начала пандемии провели 5 359 580 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 688,74 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

Накануне нижегородцы сдали 9176 тестов на SARS-CoV-2.

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