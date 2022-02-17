Луганск, 17 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В настоящее время украинские силовики готовят диверсионную группу для заброса ее на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ЛНР.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Согласно полученным радиоперехватам, противник стремится осуществить заброс диверсионной группы на Первомайском направлении», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в связи с этим в данный момент НМ ЛНР ведет блокирование возможных подступов на этом участке.

Кроме того, отмечается, что в районе населенного пункта Счастье зафиксировано перемещение мобильной группы сил специальных операций «Запад», которые готовят запуск ударных беспилотников с целью сброса в пригороде Луганска взрывных устройств, которые замаскированы под различные предметы бытового назначения, включая детские игрушки.

«Средствами РЭБ Народной милиции на данном направлении приведены в повышенную готовность», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возможном признании республик Донбасса Белоруссия будет обсуждать вместе с Россией, решение будет совместным.