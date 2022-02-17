Иерусалим, 17 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. За сутки, 16 февраля, в Израиле подтверждены 21 152 новых заражения коронавирусом, сообщает минздрав. Отмечается, что пятый день подряд число новых случаев не превышает 25 тыс.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне сообщалось про 20 340 случаев заражения.

За сутки проведены 124 787 анализов, положительными оказались 10,01. Коэффициент заражений остается, как и днем ранее, 0,68.

В больницах остаются 1996 человек, в тяжелом состоянии 886, в критическом 322, на ИВЛ 263 человека. За сутки с коронавирусом связаны 19 смертей.

Полностью привиты 6,7 млн человек, население страны — около 9,3 млн.