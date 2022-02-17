Могилёв, Белоруссия, , 14:47 — REGNUM Вопрос о возможном признании республик Донбасса Белоруссия будет обсуждать вместе с Россией, решение будет совместным. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 17 февраля журналистам.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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Отвечая на вопрос о том, как поступит Минск в случае, если Москва признает Донецкую и Луганскую Народные Республики, белорусский лидер подчеркнул, что договорится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они решат, как поступить, чтобы «было лучше для России и для Беларуси».

«Но это будет совместное решение», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин пока не ответил на обращение Госдумы РФ о признании ДНР и ЛНР независимыми от Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил накануне, что признание республик Донбасса не соотносится с Минскими соглашениями.

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