Иерусалим, 17 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Израиль разбил волну «Омикрона». Об этом, как сообщают «Вести Израиль», заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет на совещании 17 февраля.

Dovereconomy Нафтали Беннет

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По словам премьер-министра страны, в Израиле отмечается резкое снижение тяжелых случаев заболевания COVID-19, волна эпидемии прошла и пик затихает.

«Израиль был первой в мире страной, закрывшей границы из-за «Омикрона», теперь пора отменить ограничения. Считаю, от большинства запретов следует отказаться в ближайшее время», — заявил Беннет.