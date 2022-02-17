Панама, , 14:20 — REGNUM Министерство здравоохранения Панамы подтвердило наказание доктора Марты Марии Роа за ложь о вакцинации от COVID-19, которой медик приписывала смерть детей и других врачей. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Отмечается, что врачу придется заплатить штраф в размере шести тысяч долларов, и подчеркивается, что, распространяя ложные новости в «альтернативных» СМИ, она препятствовала успешному осуществлению национальной программы иммунизации от COVID-19.

Резолюция также указывает на то, что Роа нарушила статью 9 Исполнительного декрета № 64 от 28 января 2020 года, устанавливающего необходимые меры в связи с угрозой здоровью, и другие законодательные акты, указывающие на обязательное использование масок, подстрекая население избавиться от защитных средств и лично не использовать их во время протестов у Верховного суда.

В министерстве подчеркнули, что Роа без научных аргументов уверяет, что здоровые люди якобы умирают после вакцинации и что якобы есть случаи смерти среди медицинских работников.