Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Ленинградской области менее 40 тыс. заразившихся коронавирусной инфекции местных жителей лечатся дома, еще 1,8 тыс. — в больницах. Об этом 17 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Ленобласти было выявлено 1994 инфицированных коронавирусом. Большинство из них в крупных населенных пунктах, таких как Тихвин (304), Гатчина (133), Кириши (131), Всеволожск (124), Мурино (97), Выборг (91), Сертолово (75), Светогорск (65), Лодейное Поле (61), Сланцы (50), Новое Девяткино (34), Приозерск (33), пгт. им. Свердлова (26), Рощино (22) пгт. им. Морозова, Луга (по 20), Подпорожье (19), Бокситогорск (18), Старая, Советский (по 15), Заборье, Агалатово, Каменногорск, Тосно (по 14), Первомайское, пгт. Сиверский, Саперное (по 13), Волхов, пгт. Лесогорский, Новый Свет, Сосново (по 12), Вырица (11), Подборовье, Кудрово, Новогорелово (по 10).

В настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 39,2 тыс. пациентов. Еще 1879 заболевших находятся в стационарах, в том числе 39 на аппаратах ИВЛ. Всего в больницах Ленобласти развернуто 2558 ковидных коек.

За минувшие сутки в больницы были госпитализированы 179 человек. Свободный коечный фонд составляет 26,54%.

С начала пандемии в марте 2020 года в Ленинградской области коронавирусом заразились 153 145 человек. Из них 111 041 выздоровели, в том числе 603 были выписаны за минувшие сутки. Умерло 3255 заболевших COVID-19, в том числе семь летальных исходов было зарегистрировано 16 февраля, что на две смерти больше, чем днем ранее.