Москва, 17 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Несмотря на критику ГИБДД, порядка на дорогах в России становится больше. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин ставит МВД задачи на 2022 год – трансляция»

«Серьёзные требования предъявляются сегодня подразделениям ГИБДД. Благодаря принятым мерам, в том числе в рамках проекта «Безопасность дорожного движения», порядка на дорогах, надо это всё-таки признать, стало больше», — заявил Путин.

«Знаю, что критика в отношении этих подразделений у нас традиционная, вечная. Ну, будем объективно оценивать эту работу — всё-таки порядка стало больше. Об этом говорят объективные цифры», — указал он.